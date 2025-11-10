Объявлено, когда канадец Ремпал впервые сыграет за «Салават Юлаев»

Нападающий Шелдон Ремпал дебютирует в сезоне за «Салават Юлаев» в ближайшем матче с «Ладой», сообщает пресс-служба уфимского клуба. Встреча пройдёт сегодня, 10 ноября, в Уфе и начнётся в 17:00 мск. «Салават Юлаев» подписал контракт с Шелдоном Ремпалом 27 октября 2025 года.

В прошлом сезоне 30-летний канадец набрал 61 (31+30) очко в 68 встречах регулярного чемпионата и 21 (8+13) — в 19 играх плей-офф за «Салават Юлаев».

Летом 2025 года Ремпал подписал однолетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз», он сыграл два предсезонных матча, где набранными очками не отметился. В текущей кампании за «Херши» в АХЛ он провёл всего четыре матча и записал в свой актив 2 (1+1) очка.