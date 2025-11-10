«Торпедо» обыграло «Локомотив» и продлило победную серию до шести матчей

Нижегородское «Торпедо» обыграло ярославский «Локомотив» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). В составе «Торпедо» отличились Сергей Гончарук и Владислав Фирстов, у «Локомотива» гол забил Григорий Иванов.

«Торпедо» выиграло шестой матч подряд и набрало 36 очков, команда идет второй в Западной конференции, уступая по дополнительным показателям лидирующему «Локомотиву» (36 очков).

В следующем матче «Торпедо» 12 ноября примет «Сочи», «Локомотив» в этот же день на выезде сыграет со «Спартаком».