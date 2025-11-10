Нападающий Мэттьюс вышел на 2-е место в истории «Торонто»

Мэттьюс вышел на 2-е место в истории «Торонто» по голам в домашних играх НХЛ – 226. Лидирует Ситтлер – 231 шайба
Капитан «Торонто» Остон Мэттьюс забил 226-й гол в домашних матчах регулярного чемпионата НХЛ и вышел на второе место в истории клуба. Лидирует Дэррил Ситтлер – 231 шайба.
Накануне Мэттьюс отличился в матче против «Каролины» (4:5). В текущем сезоне у него 14 (9+5) результативных действий в 16 играх при полезности «плюс 9».
Всего на счету 28-летнего нападающего 741 (410+331) очко за карьеру в регулярках НХЛ.
Игнатьев о критике: «В СМИ одна грязь, мало интересного пишете. Мнения экспертов – ради лайков и комментариев. Можно сойти с ума, если прислушиваться к каждому»
Кафанов о Сафонове в «ПСЖ»: «Ни в чем не уступает Шевалье, он в прекрасной форме. Нужно дать Матвею провести хотя бы три матча подряд, тогда он будет действовать все лучше»
Жулин о Мишиной и Галлямове: «Мне кажется, они были не готовы к произвольной и партнер немного сорвался. Это рабочие моменты, у них все будет нормально»
Игнатьев о критике: «В СМИ одна грязь, мало интересного пишете. Мнения экспертов – ради лайков и комментариев. Можно сойти с ума, если прислушиваться к каждому»
Кафанов о Сафонове в «ПСЖ»: «Ни в чем не уступает Шевалье, он в прекрасной форме. Нужно дать Матвею провести хотя бы три матча подряд, тогда он будет действовать все лучше»
Жулин о Мишиной и Галлямове: «Мне кажется, они были не готовы к произвольной и партнер немного сорвался. Это рабочие моменты, у них все будет нормально»