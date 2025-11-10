Нападающий Мэттьюс вышел на 2-е место в истории «Торонто»

Капитан «Торонто» Остон Мэттьюс забил 226-й гол в домашних матчах регулярного чемпионата НХЛ и вышел на второе место в истории клуба. Лидирует Дэррил Ситтлер – 231 шайба.

Накануне Мэттьюс отличился в матче против «Каролины» (4:5). В текущем сезоне у него 14 (9+5) результативных действий в 16 играх при полезности «плюс 9».

Всего на счету 28-летнего нападающего 741 (410+331) очко за карьеру в регулярках НХЛ.