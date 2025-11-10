ХК «Баффало» ищет варианты обмена российского вратаря

«Баффало Сэйбрз» ищет варианты обмена российского вратаря Александра Георгиева, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. Отмечается, что клуб видит Девона Леви в качестве основного вратаря в АХЛ и готов отпустить Георгиева за символическую компенсацию.

© NHL.com

Российский голкипер подписал односторонний контракт с «Сэйбрз» 12 сентября, но позднее прошёл через драфт отказов и был отправлен в АХЛ. Георгиев провёл за фарм-клуб два матча и потерпел два поражения при 89,6% отражённых бросков.

За карьеру Георгиев сыграл 303 встречи за восемь сезонов в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо» и «Сан-Хосе». Он становился лидером лиги по количеству побед в сезонах-2022/2023 и 2023/2024 в составе «Эвеланш» и был приглашён на Матч всех звёзд в 2024 году.