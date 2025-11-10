ЦСКА одержал «сухую» победу над «Северсталью»

Сегодня, 10 ноября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА принимал «Северсталь» из Череповца. Победу в игре, проходившей на стадионе «ЦСКА-Арена», одержали хозяева со счётом 2:0.

На 19-й минуте нападающий Павел Карнаухов забил первый гол и вывел ЦСКА вперёд. На 52-й минуте форвард Тахир Мингачёв удвоил преимущество армейцев.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с «Нефтехимиком», а «Северсталь» встретится со «Спартаком» в Москве. Обе игры состоятся 14 ноября.