ХК ЦСКА расторг контракт с вратарем

ЦСКА расторг контракт с вратарём Спенсером Мартином, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

5 ноября 2025 года ЦСКА отправил 30-летнего Мартина в список отказов, откуда за 48 часов его мог забрать любой клуб лиги.

Отметим, что ЦСКА объявил о подписании контракта с Мартином 2 июля 2025 года. В текущем сезоне голкипер провёл за армейский клуб 14 матчей, в которых одержал пять побед с 90,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,69. Отметим, что на счету 30-летнего голкипера 66 матчей в НХЛ в составе «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Каролины Харрикейнз».