Могильный оценил включение в хоккейный Зал славы

Бывший российский нападающий Александр Могильный был официально введен в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

© NHL

Церемония прошла 10 ноября. Могильный пропустил мероприятие, но выступил с речью по видео. Хоккеист передал привет всем присутствующим из Хабаровска.

«Я безмерно благодарен не только за сегодняшние почести, но за все то хоккейное путешествие, которое привело меня сюда», — заявил он.

О включении Могильного в Зал славы стало известно 25 июня. Могильный заявил, что счастлив быть частью такой великой организации, и поблагодарил как российских, так и товарищей по команде НХЛ.

Могильный уехал из СССР ради карьеры в НХЛ. Он выиграл Кубок Стэнли с «Нью-Джерси Девилс» в сезоне-1999/2000. Кроме того, хоккеист завоевал золото в составе сборной СССР на Олимпиаде в Калгари 1988 года и на чемпионате мира 1989-го.