Хоккеист Демченко ответил на слухи о пропуске игры из-за дня рождения отца

Вратарь минского «Динамо» Василий Демченко прокомментировал слух, что он пропустил пятый матч серии второго раунда Кубка Гагарина-2025 с «Трактором» (1:3, 1-4) из-за дня рождения отца.

Демченко является воспитанником челябинского хоккея. Он провел за «Трактор» 210 матчей в FONBET КХЛ с учетом плей-офф.

– Во время серии плей-офф с «Трактором» СМИ написали, что Вася не сыграл в пятом матче в Челябинске, потому что поехал праздновать день рождения отца…

– Я знаю, кто это заказал. Можем озвучить. Есть человек, который работает в «Тракторе», у него есть рестораны в Челябинске. И он сделал заказ, чтобы надавить на меня. Это очень низко. Человек, который имеет бизнес, такой дичью занимается. Просто детский сад.

– А в каком смысле – на тебя надавить? Ты же взрослый профессиональный игрок.

– Не знаю. Игра – игрой, а репутацию подпортило.

– Как ты узнал, что это был заказ?

– Есть источники. Я думал про другого человека, журналиста. А летом узнал, кто конкретно это заказал и у кого. Позор. Папа тоже понимал, что это вброс.

– У кого-то обида на тебя.

– Да не обида, это просто маразм. Взрослые люди занимаются таким, – сказал Василий Демченко.