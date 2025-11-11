Чешский защитник установил клубный рекорд «Адмирала»

В эти минуты во Владивостоке «Адмирал» встречается с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. После второго периода счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 16-й минуте первого периода Даниил Гутик с передач Либора Шулака и Павла Шэна открыл счёт во встрече.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, Либор Шулак набрал 126-е очко в КХЛ и установил новый клубный рекорд дальневосточного клуба по очкам. Предыдущим рекордсменом был Александр Горшков — 125 очков в Континентальной хоккейной лиге за «Адмирал».