«Трактор» обыграл «Амур»

«Трактор» в овертайме обыграл «Амур» в матче КХЛ
Челябинский «Трактор» в овертайме одержал победу над хабаровским «Амуром» в гостевом матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Виталий Кравцов, для которого эта шайба стала дебютной после возвращения в челябинский клуб, и Григорий Дронов. Шайбу хозяев забросил Евгений Свечников.
«Трактор» набрал 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Амур» (24 очка) — седьмой.
В следующем матче челябинцы 13 ноября сыграют на выезде с омским «Авангардом», а хабаровчане тремя днями позднее примут владивостокский «Адмирал».
Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
«Амур» (Хабаровск) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Свечников, 14:44. — Кравцов, 2:40. Дронов, 61:51.