«Трактор» обыграл «Амур»

Челябинский «Трактор» в овертайме одержал победу над хабаровским «Амуром» в гостевом матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

© КХЛ

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Виталий Кравцов, для которого эта шайба стала дебютной после возвращения в челябинский клуб, и Григорий Дронов. Шайбу хозяев забросил Евгений Свечников.

«Трактор» набрал 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Амур» (24 очка) — седьмой.

В следующем матче челябинцы 13 ноября сыграют на выезде с омским «Авангардом», а хабаровчане тремя днями позднее примут владивостокский «Адмирал».

«Амур» (Хабаровск) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Свечников, 14:44. — Кравцов, 2:40. Дронов, 61:51.