«Автомобилист» потерпел четвертое поражение подряд

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На 16-й минуте первого периода Даниил Гутик открыл счёт во встрече. На седьмой минуте третьего периода Никита Тертышный удвоил преимущество «Адмирала» в матче. На 11-йминуте периода Ярослав Бусыгин забросил шайбу в составе гостей. Менее чем через минуту Никита Сошников сделал счёт 3:1 в пользу хозяев. На 17-й минуте периода Максим Денежкин сократил отставание гостей до минимума. В конце игры Кайл Олсон установил окончательный счёт во встрече, поразив пустые ворота.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» встретится «Амуром» в гостях 16 ноября. «Автомобилист» в этот же день сыграет с «Трактором» в Челябинске.