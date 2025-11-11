Агент Кузнецова оценил шансы хоккеиста вернуться в состав «Металлурга»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, прокомментировал положение 33-летнего форварда в «Металлурге».

Ранее главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин заявил, что Кузнецов находится в плохой форме и отстранил его от участия в выездной серии матчей FONBET КХЛ.

– Есть ли понимание того, что после выездной серии Кузнецов сможет прийти в форму и сыграть в ближайших матчах?

– Это не мое решение, это решает тренер. Я не могу в это вникать и давать оценки. Ничему не удивлюсь. Будет чисто тренерское решение, – сказал Бабаев.