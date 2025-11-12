Нападающий вернулся в состав «Металлурга»

Кузнецов вернулся в состав «Металлурга». Он сыграет в 4-м звене в матче против «Лады»
Нападающий Евгений Кузнецов вернулся в состав «Металлурга».
Он сыграет в четвертой тройке нападения в матче против «Лады».
Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 12 ноября. Начало – в 17:00 по московскому времени.
Кузнецов не играет с 29 октября. В 8 матчах сезона нападающий набрал 5 (0+5) очков.
Ранее главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин заявил, что форвард находится в плохой форме и отстранил его от участия в выездной серии.
Кузнецов вернулся в состав «Металлурга». Он сыграет в 4-м звене в матче против «Лады»
Александр Мостовой: «Давайте Карпина в «Спартак», Черчесова в «Динамо», Станковича в «Ахмат»
Черданцев о Станковиче: «Возвращаюсь к мысли о создании регламента для иностранных тренеров. Должны быть люди не только с футбольным опытом, но и достижениями в серьезных чемпионатах»
Кузнецов вернулся в состав «Металлурга». Он сыграет в 4-м звене в матче против «Лады»
Александр Мостовой: «Давайте Карпина в «Спартак», Черчесова в «Динамо», Станковича в «Ахмат»
Черданцев о Станковиче: «Возвращаюсь к мысли о создании регламента для иностранных тренеров. Должны быть люди не только с футбольным опытом, но и достижениями в серьезных чемпионатах»