Нападающий вернулся в состав «Металлурга»

Нападающий Евгений Кузнецов вернулся в состав «Металлурга».

© Sports.ru

Он сыграет в четвертой тройке нападения в матче против «Лады».

Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 12 ноября. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Кузнецов не играет с 29 октября. В 8 матчах сезона нападающий набрал 5 (0+5) очков.

Ранее главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин заявил, что форвард находится в плохой форме и отстранил его от участия в выездной серии.