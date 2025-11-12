Капитан «Торонто» получил травму после силового приема Задорова

Остон Мэттьюс получил травму после силового приёма Никиты Задорова

Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс получил травму после силового приёма защитника «Бостон Брюинз» Никиты Задорова.

Столкновение состоялось в середине второго периода, когда россиянин подтолкнул Мэттьюса, который неудачно упал и врезался в борт. После этого столкновения звёздный нападающий не выходил на лёд до конца матча. Позднее за своего капитана попытался вступиться нападающий «Торонто» Макс Доми, который набросился с кулаками на Задорова. Но россиянин отказался драться и заработал для команды большинство.

«Бостон» во второй раз за четыре дня обыграл «Торонто».

