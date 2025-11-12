Задоров объяснил, почему не захотел драться с хоккеистом «Торонто»

Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров объяснил, почему не стал драться с нападающим «Торонто Мэйпл Лифс» Максом Доми, который налетел на него с кулаками. Россиянин не стал сбрасывать перчатки, а просто повалил оппонента на лёд. Доми получил две минуты штрафа за грубость, а «Бостон» реализовал большинство.

«Я не буду драться со своим другом. Вместе с ним мы становились чемпионами ОХЛ, я уважаю Макса. А ещё он гораздо меньше меня. Это был бы двойной проигрыш с моей стороны, если бы я подрался с ним», — цитирует Задорова пресс-служба клуба.

В этом матче Задоров нанёс травму капитану «Торонто» Остону Мэттьюсу. В предыдущем матче россиянин травмировал Скотта Лотона.