Отбывший дисквалификацию Морозов включен в расширенный пул тестирования РУСАДА

Нападающий хоккейного клуба «Спартак» Иван Морозов включен в расширенный пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА), это следует из документа, размещенного на сайте организации.

В начале ноября стало известно, что Морозов избежал длительной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Ранее в допинг‑пробе форварда было обнаружено запрещенное вещество, хоккеист был временно отстранен от участия в тренировочном процессе и матчах команды до завершения процедур и установления обстоятельств. В конце октября хоккеист признался в нарушении антидопинговых правил и принес извинения клубу и болельщикам. Как стало известно «Матч ТВ», срок дисквалификации Морозова истек 14 октября.

Также в расширенный пул тестирования РУСАДА вошли другой форвард «Спартака» Адам Ружичка, нападающие Николай Голдобин (СКА), Никита Гусев («Динамо», Москва), отбывший дисквалификацию за допинг форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев и другие известные хоккеисты. В расширенный пул включены лидеры сборной России в различных видах спорта.

Спортсмены из пулов тестирования РУСАДА обязаны предоставлять информацию о своем местонахождении, однако для спортсменов из национального регистрируемого пула тестирования требования более жесткие, чем для спортсменов из расширенного пула, которые, однако, также представляют интерес для антидопинговых служб.

