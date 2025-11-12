«Салават Юлаев» победил СКА

Уфимский «Салават Юлаев» одержал волевую победу над петербургским СКА в домашнем матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). В составе «Салавата» шайбы забросили Дин Стюарт и Ильдан Газимов. У СКА отличился Рокко Гримальди.

«Салават Юлаев» с 22 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, СКА (26) идет девятым на Западе.

Уфимцы в следующем матче 17 ноября сыграют с «Локомотивом» в Ярославле, СКА днем ранее примет магнитогорский «Металлург».