«Металлург» продлил победную серию в КХЛ до пяти матчей, обыграв «Ладу»

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 6:4 (2:2, 1:2, 3:0). В составе победителей дубль оформил Владимир Ткачев, также отличились Валерий Орехов, Даниил Вовченко, Робин Пресс и Роман Канцеров.

У «Лады» дубль оформил Андрей Чивилев, по одному голу забили Антон Бурдасов и Евгений Грошев.

Нападающий хозяев Евгений Кузнецов, который пропустил до этого четыре матча подряд, сделал одну результативную передачу.

«Металлург» одержал пятую победу подряд и с 42 очками лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 19 очками располагается на 10‑й строчке на Западе.

В следующем матче магнитогорский клуб на выезде сыграет с петербургским СКА, «Лада» примет нижнекамский «Нефтехимик». Оба матча пройдут в воскресенье, 16 ноября.