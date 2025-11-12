Минское «Динамо» дома разгромило «Сибирь»

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и новосибирской «Сибирью». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:0.

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Сэм Энас, Илья Усов (дубль), Егор Бориков (дубль), Вадим Мороз и Виталий Пинчук.

Вратарь минского «Динамо» Зак Фукале провёл свой четвёртый матч «на ноль» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Для новосибирского клуба данное поражение стало 11-м подряд.

В следующей игре минское «Динамо» встретится с «Ак Барсом» в гостях 16 ноября. «Сибирь» 15 ноября примет в Новосибирске московское «Динамо».