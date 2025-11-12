«Торпедо» обыграло «Сочи» в матче КХЛ

Нижегородское «Торпедо» одержало волевую победу над «Сочи» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 5:3 (0:2, 0:0, 5:1). В составе «Торпедо» шайбы забросили Максим Летунов, Шэйн Принс, Владислав Фирстов, Богдан Конюшков и Алексей Кручинин. У «Сочи» отличились Федор Аврамов, Илья Николаев и Сергей Попов.

«Торпедо» продлило победную серию до семи матчей и с 38 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Сочи» (14) идет 11‑м.

Нижегородская команда в следующем матче 16 ноября примет омский «Авангард», «Сочи» днем ранее сыграет дома с «Шанхайскими Драконами».