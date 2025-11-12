«Локомотив» победил «Спартак», забросив шесть шайб. Защитник Гернат оформил дубль
В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.
В составе «Локомотива» голы забили Павел Красковский, Мартин Гернат (дубль), Максим Шалунов, Никита Кирьянов и Егор Сурин. У «Спартака» шайбами во встрече отметились Люк Локхарт, Данил Пивчулин и Андрей Миронов.
«Локомотив» во второй раз в сезоне обыграл «Спартак».
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Спартак» встретится с «Северсталью» дома 14 ноября. «Локомотив» 15 ноября примет дома астанинский «Барыс».