Оценены шансы Овечкина провести худший сезон в карьере

Букмекеры оценили шансы российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина провести худший старт сезона в карьере. Об этом сообщает «Советский Спорт».

Эксперты низко оценивают вероятность того, что Овечкин преодолеет рубеж в 20 забитых шайб к концу регулярного чемпионата НХЛ. Коэффициент на тотал больше и меньше 28,5 гола составляет 1.85.

Ранее Овечкин обновил личный антирекорд по числу безголевых матчей на старте сезона НХЛ. Хоккеист в 12 стартовых матчах регулярки не забросил более двух шайб и отдал пять голевых передач.

После 16 матчей «регулярки» Овечкин отличился лишь четырьмя шайбами. В последний раз Овечкин не смог достичь отметки в 30 шайб за сезон в 2021 году. Тогда спортсмен показал подобный результат впервые за 16 лет своей карьеры.