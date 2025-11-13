Василевский не доиграл матч против «Рейнджерс»

Василевский пропустил 5 голов от «Рейнджерс», отразив 8 из 13 бросков. Вратарь «Тампы» был заменен после 2-го периода
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский не доиграл матч регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:7).
Российский голкипер не появился на льду в третьем периоде после того, как за 40 минут игры пропустил пять голов, отразив 8 из 13 бросков соперника.
В третьем периоде в воротах «Лайтнинг» сыграл Юнас Юханссон, отбивший 6 из 7 бросков.
В этом сезоне Василевский провел 12 матчей (5 побед, 7 поражений), пропуская в среднем 2,92 шайбы и отражая 89,2% бросков.
