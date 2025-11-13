Василевский не доиграл матч против «Рейнджерс»

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский не доиграл матч регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:7).

Российский голкипер не появился на льду в третьем периоде после того, как за 40 минут игры пропустил пять голов, отразив 8 из 13 бросков соперника.

В третьем периоде в воротах «Лайтнинг» сыграл Юнас Юханссон, отбивший 6 из 7 бросков.

В этом сезоне Василевский провел 12 матчей (5 побед, 7 поражений), пропуская в среднем 2,92 шайбы и отражая 89,2% бросков.