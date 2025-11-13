Следж-хоккеисты из России примут участие в ЧМ

Международный паралимпийский комитет (МПК) уведомил Паралимпийский комитет России (ПКР), что национальная сборная по следж-хоккею имеет право участвовать в чемпионате мира 2026 года. Об этом ТАСС сообщил президент ПКР Павел Рожков.

"Международный паралимпийский комитет направил в Паралимпийский комитет России информацию, подтверждающую право сборной команды России по следж-хоккею участвовать в чемпионате мира в дивизионе С, - сообщил Рожков. - Соревнования запланированы на следующий год, однако место их проведения и состав участников еще не определены".

"Для отбора на Паралимпийские игры 2030 года сборной России необходимо будет последовательно пройти квалификацию, выступая в дивизионах С и В, после чего успешно выступить в высшем дивизионе. Мы продолжаем работу с МПК по организации участия наших спортсменов в соревнованиях", - отметил глава ПКР.

В 2022 году российские паралимпийцы должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать россиян до соревнований. 27 сентября 2025 года делегаты генеральной ассамблеи МПК в Сеуле проголосовали за восстановление полноценного членства Паралимпийского комитета России в организации. Российские паралимпийцы после этого получили возможность выступать под флагом и с гимном страны и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет: это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба.