Вратарь «Ванкувера» выбыл из-за травмы паха

Демко пропустит 2-3 недели из-за травмы паха. У голкипера «Ванкувера» 90,3% сэйвов в 10 матчах сезона
По информации инсайдера Daily Faceoff Фрэнка Серавалли, вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко пропустит две-три недели из-за травмы паха.
Голкипер получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (3:5). Он был заменен после первого периода.
В текущем сезоне Демко провел 10 матчей и одержал 5 побед, отражая в среднем 90,3% бросков при коэффициенте надежности 2,80.
