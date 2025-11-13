«Шанхайские Драконы» расторгли контракт с нападающим

Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» и нападающий Оcтап Сафин расторгли контракт по соглашению сторон. За китайский клуб форвард провёл два матча без набранных очков при показателе полезности «-1».

© hc-dragons.com

За четыре матча текущего сезона в составе «Адмирала» Сафин не набрал ни одного очка. Сафин перешёл в «Трактор» по ходу прошлого сезона из тольяттинской «Лады». Он провёл в составе челябинцев 32 игры, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и одной результативной передачей. В общей сложности в минувшем сезоне Остап провёл 40 встреч в регулярном чемпионате за обе команды, где отметился семью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами. В плей-офф на счету хоккеиста 17 игр и два гола.

Всего в КХЛ форвард провёл 135 матчей за «Трактор», «Ладу», «Адмирал» и «Шанхайских Драконов», набрав 56 (22+34) очков при показателе полезности «+8».