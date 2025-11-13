Тренер «Рейнджерс» оценил результативность Панарина

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан отметил повышение результативности нападающего Артемия Панарина в последних матчах. Россиянин набрал девять очков в последних четырёх играх после шести подряд матчей без набранных очков.

«Думаю, когда он в лучшей форме, шайба следует за ним по пятам. Он находит способ часто её получить. Вероятно, этому есть ряд причин, но именно так выглядит игра, когда он в лучшей форме. Думаю, он также представляет угрозу вне зоны атаки. У него есть удивительная способность задерживать или замедлять игру, пропускать её через себя, а затем создавать моменты. Думаю, он становится лучше в плане поддержки игры в зоне нападения. Мы стараемся подтолкнуть его быть немного ближе к партнёрам по звену, и, по-моему, у него это получается лучше», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.