Защитник Хохлов заключил контракт с «Торпедо»

Нижегородское «Торпедо» на официальном сайте объявило о подписании контракта с защитником Ильей Хохловым до конца текущего сезона.

© КХЛ

Соглашение с 31‑летним хоккеистом было заключено по итогам просмотрового периода. В октябре Хохлов подписал пробный контракт с нижегородским клубом, защитник провел за команду три матча и не отметился результативными действиями.

Ранее Хохлов выступал за казахстанский «Барыс», нижнекамский «Нефтехимик», магнитогорский «Металлург», череповецкую «Северсталь», минское «Динамо», новосибирскую «Сибирь», омский «Авангард» и «Сочи». Всего в активе россиянина 464 матча в КХЛ и 124 (36+88) набранных очка.

«Торпедо» с 38 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче нижегородский клуб 16 ноября примет «Авангард».

