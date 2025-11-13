Игрок «Металлурга» не может вернуться в расположение клуба из-за кражи паспорта

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что из-за кражи документов нападающий Люк Джонсон до сих пор не может вернуться в расположение клуба. Ранее американский хоккеист перенёс операцию.

«Там вообще комичная история. Насколько я знаю, у него в Нидерландах украли паспорт. Я всё забываю уточнить у Евгения Николаевича, как обстоят дела. Мы отпустили его на две недели, потом он должен был вернуться и начать серьёзную реабилитацию, но сейчас игры через день, дальневосточная поездка — руки не доходят спросить», — цитирует Разина пресс-служба клуба.

В текущем сезоне на счету форварда 13 матчей и 7 (2+5) очков. В общей сложности в активе форварда 170 игр в КХЛ, в которых он отметился 31 заброшенной шайбой и 34 результативными передачами.