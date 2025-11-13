«Спартак» сократил зарплату Ивана Морозова почти в два раза

Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» сократил зарплату нападающего Ивана Морозова почти в два раза.

Изначально зарплата хоккеиста составляла 45 млн рублей за нынешний сезон. За три с половиной месяца по старому контракту он мог заработать порядка 15,5 млн рублей. По новому соглашению Морозов заработает 17,5 млн рублей за оставшуюся часть сезона, не считая бонусной части. Базовая зарплата игрока сокращена почти в два раза. Контракт хоккеиста действует до 31.05.2026.

Напомним, хоккеист был отстранён от матчей и тренировок из-за положительной допинг-пробы, в которой был обнаружен кокаин. Российское антидопинговое агентство сократило срок отстранения с четырёх лет до одного месяца.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги нападающий записал на свой счёт 5 (1+4) очков. 25-летний Морозов выступает за «Спартак» с 2024 года.