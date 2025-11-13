Гусев вошел в топ‑3 лучших бомбардиров московского «Динамо» в КХЛ

Нападающий «Динамо» Никита Гусев вошел в тройку лучших бомбардиров в истории московского клуба в КХЛ, сообщает пресс‑служба «бело‑голубых».

© Матч ТВ

В четверг «Динамо» на выезде играет с казанским «Ак Барсом», счет — 1:1. В первом периоде Гусев отдал результативную передачу на Дилана Сикьюру.

Гусев набрал 197 (66+131) очков в 187 матчах в составе московского клуба. 33‑летний форвард обошел Дениса Кокарева (196 очков) и поднялся на третью строчку. Лидирует в списке лучших бомбардиров Вадим Шипачев (300), на второй строчке идет Джордан Уил (217).

В сентябре Гусев стал четвертым хоккеистом, набравшим 700 очков в истории КХЛ.

Гусев выступает за «Динамо» с 2023 года. Ранее в КХЛ Гусев защищал цвета ЦСКА, «Амура» и СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина (2017). В НХЛ форвард играл за «Флориду» и «Нью‑Джерси». Также нападающий — олимпийский чемпион 2018 года и серебряный призер Олимпиады‑2022.

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.