«Я не думаю о новом контракте». Евгений Малкин — о своём будущем

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал своё будущее в клубе.

© Чемпионат.com

«Если вы, ребята (СМИ), довольны нашей игрой, то и я доволен (смеётся). Я не думаю о новом контракте или ещё одном годе. Я говорил перед сезоном, что хочу быть счастливым, просто играя в свою игру, не думая слишком много. Просто наслаждаюсь каждым днём, наслаждаюсь хоккеем, выхожу на лёд и стараюсь выкладываться по полной», — приводит слова Малкина The Athletic.

В нынешнем сезоне Малкин провёл 17 матчей, в которых набрал 21 (3+18) очко. «Пингвинз» с 21 очком после 17 матчей занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.