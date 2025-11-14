Овечкин не смог забить российскому голкиперу "Флориды" Тарасову

"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил на выезде действующим обладателям Кубка Стэнли - хоккеистам "Флориды" - 3:6.

В первом периоде Брэндон Дюхейм вывел "столичных" вперед, но вскоре Эван Родригес восстановил равенство. Второй период остался за "пантерами" - Коул Швиндт и Сэм Райнхарт создали преимущество в две шайбы.

Джастин Сурдиф сумел сократить отставание, на что "Флорида" ответила второй в матче шайбой Райнхарта. А после шайбы Сета Джонса победа хозяев уже не вызывала никаких сомнений.

В концовке команды обменялись голами - на шайбу Расмуса Сандина "пантеры" ответили точным броском Эету Луостаринена.

Лидер "Вашингтона" Александр Овечкин очков в этой встрече не набрал. Он нанес три броска в створ и сделал один силовой прием, завершив игру с коэффициентом полезности "минус 2".

Российский голкипер "Флориды" Даниил Тарасов отразил 37 бросков и одержал первую в сезоне победу.