Экс-тренер клубов НХЛ: к встрече с Овечкиным нужно готовиться

Тренер «Шанхайских Драконов» Майк Келли высказался об игре российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

– Флёри знал Овечкина лучше всех остальных вратарей в НХЛ. И, казалось, кто, как не он, должен был его остановить. Почему, на ваш взгляд, не удалось?

– Его голы никогда не бывают случайными. Он забил так много, потому что знает, что делает. Это очень талантливый игрок. Я не знаю Алекса лично, но игрок такого уровня точно знает, куда идёт шайба и куда и как он хочет её направить, прежде чем она до него дойдёт. И это не единственная положительная черта – он такой большой, такой мощный! Он наводит страх. Особенно в том финале – он был очень сильно мотивирован, как и на протяжении всего плей-офф.

Он блокировал броски, он делал силовые приёмы, он бросался на ворота – делал всё, что необходимо для победы. Когда капитан команды делает такое – а он вдобавок к этому был лучшим или одним из лучших игроков лиги на тот момент – остальным хоккеистам сложно не соответствовать. Они видят это, и им нужно делать то же самое. Ови повёл их за собой.

Холтби, кстати, тогда не начинал плей-офф, он вошёл в игру по ходу. И он тоже играл отлично. У нас был магический год, но и у них тоже. Правильные игроки играли хорошо в правильное время.

– Вы сказали, что он наводит страх. На тренеров тоже?

– Да, к встрече с ним нужно готовиться. Нужно придумать, как не дать ему добраться до шайбы. Потому что если он сделает это, то всё – слишком поздно (смеётся). Да, это было немного устрашающе. Вообще против лучших игроков лиги немного боязно тренировать. Они вносят в игру нечто особенное и бросают вызов – нужно серьёзно подумать, чтобы понять, как обороняться против таких хоккеистов, – сказал Келли в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Елизавете Алферьевой и Дмитрию Сторожеву.