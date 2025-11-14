Плющев: отъезд Могильного был похож на предательство

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о введении Александра Могильного в Зал хоккейной славы в Торонто.

Могильный является олимпийским чемпионом 1988 года, чемпионом мира 1989 года, обладателем Кубка Стэнли 2000 года. Ранее он играл в НХЛ за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто».

Напомним, в 1989 году Могильный покинул расположение сборной СССР во время чемпионата мира в Швеции и уехал в США.