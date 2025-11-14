Ничушкин может пропустить несколько недель из-за травмы
Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин может пропустить несколько недель из-за травмы.
Статус игрока – «с недели на неделю». При этом тренер Джаред Беднар отметил, что «ничего слишком серьезного нет».
Напомним, 30-летний россиянин получил травму нижней части тела 12 ноября в третьем периоде матча против «Анахайма» (4:1).
В текущем сезоне у Ничушкина 12 (5+7) очков в 17 играх.
