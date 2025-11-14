«Сибирь» уволит Буцаева после 11 поражений подряд, губернатор Травников снял его с поста тренера (Дмитрий Ерыкалов)
«Сибирь» уволит тренера Вячеслава Буцаева.
Об этом сообщает журналист Дмитрий Ерыкалов.
«Сибирь» проиграла 11 последних матчей подряд. На данный момент клуб с 17 очками после 25 матчей занимает 11-е место в Восточной конференции.
«Буцаев – все! Ну что, господа, раскольники? То, что должно было случиться – произошло. Сразу несколько источников сообщают, что губернатор Травников снял человека, который считает себя тренером, а на завтрашний матч с московским «Динамо» «Сибирь» выведет Ярослав Люзенков. Ждем официальной новости об отставке Вячеслава Буцаева сегодня-завтра. И тогда можно будет запускать несколько салютов и произнести пару тостов за свет в конце тоннеля», – написал Ерыкалов.
