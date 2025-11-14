В России предложили выпустить купюру с Овечкиным

Кириленко предложил ввести купюру с Овечкиным: «Можно и 900-рублевую, идея неплохая с точки зрения обучения математике. Отправишь ребенка в магазин, и он будет считать: 900, 1800 и так далее»
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко предложил ввести купюру в честь форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.
Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Ранее он стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге. На данный момент на его счету 901 гол в НХЛ.
– В России можно ввести купюру с Александром Овечкиным! Это было бы прикольно.
– Может быть, 900-рублевую? В честь его рекордных 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ?
– Это уже необязательно, чтобы людей не путать лишний раз. Хотя можно и 900-рублевую, идея неплохая с точки зрения обучения математике. Особенно для детей. Отправишь ребенка в магазин, и он будет считать: 900, 1800 и так далее, – сказал президент РФБ Кириленко.
