Экс‑тренер «Сибири» рассказал, как узнал об увольнении

Экс‑главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев рассказал «Матч ТВ», что о прекращении сотрудничества с клубом ему объявили после тренировки.

14 ноября «Сибирь» отправила Буцаева в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ярослав Люзенков, который на протяжении двух сезонов занимал должность ассистента главного тренера в тренерском штабе.

— Комментировать тут нечего. Сегодня после тренировки мне объявили о прекращении сотрудничества, вот и всё. Никакими новостями поделиться не могу. Сейчас только еще собираю вещи в тренерской. Не планировал, когда улечу домой — вернусь в Москву на днях. Еще не знаю, какими будут дальнейшие планы, — сказал Буцаев «Матч ТВ».

За шесть недель работы Буцаева с «Сибирью» команда выиграла три матча из четырех, после чего потерпела 11 поражений подряд. Ранее в сентябре клуб из Новосибирска отправил в отставку главного тренера Вадима Епанчинцева.

