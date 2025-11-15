В честь Овечкина предложили сделать купюру

Бывший игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» Андрей Кириленко предложил выпустить новую купюру номиналом 900 рублей в честь рекорда российкого хоккеиста Александра Овечкина. Его слова передает Legalbet.

«В России можно ввести купюру с Александром Овечкиным! Это было бы прикольно. Идея неплохая с точки зрения обучения математике. Особенно для детей. Отправишь ребенка в магазин, и он будет считать», — заявил Кириленко.

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах. В матче против «Лос-Анджелес Кингз» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Александр Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

