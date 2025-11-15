«Локомотив» дома всухую проиграл «Барысу», пропустив четыре шайбы

Сегодня, 15 ноября, в Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали гости со счётом 4:0.

На 19-й минуте нападающий «Барыса» Алихан Омирбеков забил первый гол. На 47-й минуте форвард Семён Симонов удвоил преимущество гостей. На 51-й минуте нападающий Ансар Шайхмедденов забросил третью шайбу в ворота ярославской команды. На 55-й минуте форвард астанинского клуба Эмиль Галимов забил четвёртый гол и установил окончательный счёт — 4:0.

«Локомотив» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 27 матчей, в которых набрал 38 очков, и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с 23 очками после 27 встреч располагается на восьмой строчке Восточной конференции.