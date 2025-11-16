«Автомобилист» обыграл «Трактор» и прервал серию из четырех поражений в КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 5:1 (2:1, 2:0, 1:0). В составе победителей дубль оформил Рид Буше, также отличились Юрий Паутов, Максим Денежкин и Стефан Да Коста. За «Трактор» шайбу забросил Артемий Низамеев.

«Автомобилист» прервал серию поражений из четырех матчей и с 33 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Трактор» (31 очко) идет шестым.

В следующем матче екатеринбургский клуб примет нижнекамский «Нефтехимик», «Трактор» дома сыграет с магнитогорским «Металлургом». Оба матча пройдут 18 ноября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Голы: Низамеев, 18:18. — Паутов, 13:27. Буше, 14:02, 29:59. Денежкин, 38:23 (бол.). Да Коста, 47:10.