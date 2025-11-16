Оценены шансы «Вашингтона» выйти в плей-офф НХЛ

Букмекеры оценили шансы «Вашингтон Кэпиталс» выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Sports.

На фоне неудачной серии букмекеры пересмотрели шансы «Кэпиталс» на выход в плей-офф: если перед стартом регулярки коэффициент на попадание команды в плей-офф составлял 1.50 (67 процентов вероятности), то теперь он вырос до 1.80, что соответствует примерно 55 процентам.

«Вашингтон Кэпиталс» потерпел поражение от «Нью-Джерси Девилз» в серии буллитов со счетом 2:3 в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.​ Для команды из столицы США это уже восьмая неудача в десяти последних встречах, при этом на ее счету 18 очков в 18 матчах сезона. Сейчас «Вашингтон» занимает 14-е место в таблице Восточной конференции, опережая только «Торонто» и «Баффало».

13 ноября стало известно, что букмекеры высоко оценили шансы российского нападающего команды Александра Овечкина провести худший старт сезона в карьере.