ХК «Динамо» уволил главного тренера. Почему сейчас?

В московском клубе выступили в своём не поддающемся логике стиле.

Ещё накануне появился слух, а затем и комментарий об увольнении Алексея Кудашова из московского «Динамо», а сегодня, 17 ноября, о решении расстаться с главным тренером бело-голубых объявили официально. Сказать, что новость громкая — значит не сказать ничего. Ждём официального пресс-релиза столичного клуба, но сам Алексей Николаевич уже всё подтвердил. Сторонам осталось утрясти юридические моменты, связанные с расторжением контракта и выплатой компенсации.

Конечно, стабильности в игре москвичам не хватало, начало сезона получилось слабым и скомканным, однако затем ситуация начала постепенно выправляться. То есть было бы вполне логично, если бы Кудашова, скажем, уволили на старте чемпионата, сославшись на провальный отрезок, или ещё летом определились бы с новым главным тренером. Сейчас же по потерянным очкам бело-голубые идут в топ-4, а те же ЦСКА, СКА, «Спартак» и «Шанхайские Драконы» выглядят ничем не лучше, но там тренеров не трогают. При этом мало сомнений, что динамовцы в итоге в любом случае окажутся в первой четвёрке Западной конференции и получат преимущество домашнего льда в плей-офф. Казалось бы, тишь да благодать. И тут такое!

Кудашов возглавлял «Динамо» с 2021 года (самая длинная действующая серия в КХЛ), выигрывал со столичным коллективом Кубок Континента, однако до главной цели — Кубка Гагарина — в качестве тренера так и не добрался. В этом плане объяснить решение о расставании с Алексеем Николаевичем тоже можно, но, опять же, почему это сделали именно сейчас? Тайминг выбран максимально странный, он просто не поддаётся разумному объяснению.

При этом нужно понимать, что «Динамо» — очень запутанная организация, где часто происходят действительно сложные и малообъяснимые вещи. Так что искать адекватные идеи в таких дебрях — занятие по большей части бессмысленное. Крупные и глобальные решения у москвичей принимаются сразу с нескольких руководящих сторон, каждый тянет одеяло на себя, а жизнь в клубе протекает исходя из собственных правил и законов.

В огонь отныне бросили, назначив исполняющим обязанности главного, Вячеслава Козлова — ранее помощника Кудашова. Вот уж где голливудский сценарий! Перед стартом нынешнего сезона Козлова назначили в «Сочи», затем уволили, не дав отработать ни одного матча. Динамовцы вернули Вячеслава в свои ряды, и теперь он занял пост главного тренера. Не исключаем вариант, что в тренерском штабе «Динамо» появятся новички.

Что касается дальнейших перспектив Кудашова, то долго без работы он точно сидеть не будет. Нынешний сезон складывается непредсказуемо, отставки могут случиться везде, в том числе и в клубах-грандах. Да, тренер Алексей Николаевич достаточно жёсткий, системный и требовательный. Он любит порядок, полную самоотдачу хоккеистов на льду, поэтому не у всех получается сработаться с этим специалистом. Но всё-таки людям платят большие деньги не за нахождение в «тёплой ванне», а за умение выполнять задание и установку тренерского штаба. Так что в целом Кудашов готов взяться за любые задачи и расшевелить даже непростые команды. Опыта ему точно не занимать.