Экс-тренер сборной России оценил отставку Кудашова из ХК «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил «Матч ТВ», что отставка Алексея Кудашова из московского «Динамо» стала для него неожиданностью.

В воскресенье Кудашов сообщил «Матч ТВ», что его отправили в отставку с поста главного тренера «Динамо».

— Если честно сказать, мне это очень сложно прокомментировать, потому что в последних десяти играх «Динамо» выиграло семь. Надо обладать какими‑то нюансами о том, что происходит внутри команды. Я этими нюансами не обладаю, поэтому для меня это немного неожиданный момент, — сказал Плющев «Матч ТВ».

«Динамо» идет на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 26 матчах. В последней встрече динамовцы обыграли в гостях новосибирскую «Сибирь» (3:2).

