Экс-тренер сборной России оценил отставку Кудашова из ХК «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил «Матч ТВ», что отставка Алексея Кудашова из московского «Динамо» стала для него неожиданностью.
В воскресенье Кудашов сообщил «Матч ТВ», что его отправили в отставку с поста главного тренера «Динамо».
«Динамо» идет на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 26 матчах. В последней встрече динамовцы обыграли в гостях новосибирскую «Сибирь» (3:2).
Источник: Матч ТВ
