Овечкин побил рекорд Горди Хоу по голам на одном стадионе

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил очередной рекорд в НХЛ, сообщает пресс‑служба лиги.

40‑летний капитан «Столичных» забросил 442‑й гол в рамках регулярных чемпионатов на домашней «Кэпитал Уан‑арене» в Вашингтоне. Россиянин помог своей команде обыграть «Лос‑Анджелес» (2:1).

Прежний рекорд лиги по голам на одной арене в матчах регулярных сезонов принадлежал Горди Хоу, который 441 раз забивал на арене «Детройт Олимпия» в Детройте.

Также Овечкин обновил собственный рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ — на его счету 903 шайбы. С учетом матчей плей‑офф у россиянина 980 шайб, по этому показателю россиянин занимает второе место, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки (1016).