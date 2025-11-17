Выяснилось, почему ХК "Динамо" уволил тренера

Лидеры «Динамо» были недовольны поведением Кудашова. Тренер хотел убрать Комтуа из команды («СЭ»)
17 ноября «Динамо» сообщило об увольнении главного тренера команды Алексея Кудашова. Исполняющим обязанности главного тренера стал Вячеслав Козлов.
«По нашей информации, ряд лидеров команды был недоволен поведением главного тренера, а точкой невозврата стал конфликт Кудашова с Максимом Комтуа. Тренер вообще хотел убрать канадца из команды, но руководство и лидеры были против», – говорится в тексте «Спорт-Экспресса».
В нынешнем сезоне бело-голубые находится на пятой позиции в таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 26 матчах.
Комтуа набрал 15 (6+9) очков при полезности «минус 9» в 23 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
