Капризов и Дорофеев увеличили отрыв в гонке российских снайперов сезона НХЛ

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев продолжают лидировать в гонке снайперов сезона-2025/2026 НХЛ среди российских игроков. В ночь с 16 на 17 ноября мск в очной встрече своих клубов, которая прошла на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота), оба хоккеиста отметились заброшенными шайбами. Теперь в активе Дорофеева 11 голов в 18 матчах, у Капризова 11 голов в 20 матчах.

Третье место с восемью заброшенными шайбами делят нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (16 матчей) и форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко (18 матчей).

В общей гонке снайперов НХЛ Кирилл Капризов и Павел Дорофеев делят 11-е место.