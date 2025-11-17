Фетисов об отставке Кудашова из «Динамо»: «Уверен, были свои причины. Он сам их объяснит. Просто так ничего не происходит»

Sports.ruиещё 1

Ранее стало известно об уходе из «Динамо» главного тренера Алексея Кудашова, эту информацию подтвердил сам специалист.

Фетисов отреагировал на отставку Кудашова из «Динамо»
© Sports.ru

Московский клуб с 33 очками в 26 играх занимает 5-е место в Западной конференции в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Уверен, что на это решение были свои причины. Просто так ничего не происходит. Он сам объяснит эти причины. Просто так тренера не меняют», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости