Агентство Барабанова прокомментировало информацию об уходе игрока из «Ак Барса»

Агентство Барабанова опровергло уход игрока из «Ак Барса»: «Александр полностью вовлечен в процесс, продолжает выполнять обязательствам. Переговоров о расторжении или обмене не ведется»
Агентство Winners Hockey Agency, которое представляет интересы Александра Барабанова, прокомментировало информацию о возможном расставании нападающего и «Ак Барса».
«Информация о том, что «Ак Барс» рассматривает варианты расставания с Александром Барабановым, не соответствует действительности. Александр – игрок клуба, полностью вовлеченный в процесс и продолжающий выполнять свои контрактные обязательства. Никаких переговоров о расторжении или обмене не ведется. Просим представителей медиа и болельщиков опираться на проверенные источники и не распространять непроверенные сведения», – сообщили в агентстве Winners Hockey Agency.
Барабанов набрал 16 (2+14) очков в 26 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в этом сезоне.
«Тянуть Петю никто не просил и не просит. И жалеть его никогда не жалели». Тренер Гуменника ответила на критику судейства на Гран-при России в Москве
Дмитрий Пятибратов: «Я готов возглавить «Спартак», уверен в своих силах, почему бы и нет? Руководству клуба нужно довериться и дать шанс российским тренерам»
Рамуш о конкуренции с Роналду в сборной: «Все хотят играть больше, я могу помочь команде. ЧМ? Португалия – фаворит любого турнира»
«Тянуть Петю никто не просил и не просит. И жалеть его никогда не жалели». Тренер Гуменника ответила на критику судейства на Гран-при России в Москве
Дмитрий Пятибратов: «Я готов возглавить «Спартак», уверен в своих силах, почему бы и нет? Руководству клуба нужно довериться и дать шанс российским тренерам»
Рамуш о конкуренции с Роналду в сборной: «Все хотят играть больше, я могу помочь команде. ЧМ? Португалия – фаворит любого турнира»