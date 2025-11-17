Агентство Барабанова прокомментировало информацию об уходе игрока из «Ак Барса»

Агентство Барабанова опровергло уход игрока из «Ак Барса»: «Александр полностью вовлечен в процесс, продолжает выполнять обязательствам. Переговоров о расторжении или обмене не ведется»

Агентство Winners Hockey Agency, которое представляет интересы Александра Барабанова, прокомментировало информацию о возможном расставании нападающего и «Ак Барса».

«Информация о том, что «Ак Барс» рассматривает варианты расставания с Александром Барабановым, не соответствует действительности. Александр – игрок клуба, полностью вовлеченный в процесс и продолжающий выполнять свои контрактные обязательства. Никаких переговоров о расторжении или обмене не ведется. Просим представителей медиа и болельщиков опираться на проверенные источники и не распространять непроверенные сведения», – сообщили в агентстве Winners Hockey Agency.

Барабанов набрал 16 (2+14) очков в 26 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в этом сезоне.

